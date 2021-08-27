Оккупанты назначили главным "виновником водной блокады Крыма" бывшего и.о. замглавы АП Сенченко

Представитель оккупационной власти Крыма, а именно "первый вице-спикер крымского парламента" Ефим Фикс, назвал "главного организатора" водной блокады полуострова. По его мнению, это бывший вице-премьер правительства Автономной республики Крым, экс-депутат Верховной Рады и бывший исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины Андрей Сенченко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом Фикс рассказал российским СМИ.

Как указал представитель оккупационной власти Крыма, украинский чиновник выступил "непосредственным исполнителем и главной действующим лицом".

Фикс также отметил, что в Следственный комитет направлены материалы, подтверждающие его "причастность к организации водной блокады".

Крымский функционер говорит, что именно Сенченко, когда был временно исполняющим обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины в 2014 году, "заставил украинских предпринимателей дать деньги на перекрытия Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "экоцид" из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым с территории Украины.

"Вследствие строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 прекратили предоставлять днепровскую воду каналом. Отсутствие надлежащего водоснабжения региона приводит к истощению сельскохозяйственных земель, приводит к изменению экосистем залива Сиваш и ее мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира", - заявили оккупанты.

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Перекрытие Северо-Крымского канала повлияло на качество воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В ней превышены предельно допустимые нормы солености и жесткости, выяснили российские следователи.

Между тем украинский ученый Борис Бабин назвал заведенное в РФ уголовное дело относительно "экоцида" в Крыму "юмореской".

Он отметил, что действия оккупантов относительно Сиваша, к которому бросается Северо-Крымский канал, еще в 2018 году стали предметом уголовного производства относительно экоцида, но по Уголовному кодексу Украины. Он добавил, что заявление о возбуждении уголовного дела в СК РФ готовили ко Дню Независимости Украины - на вечер 24 августа, чтобы этой "юмореской" развлечь украинцев.

"Поэтому очень интересно придут ли те российские следователи, которые сейчас в Москве жалуются на "потерю природоохранного значения "водно-болотных угодий Центрального и Восточного Сиваша, например, с "обысками и выемками" на Крымский бромный. Или на Крымский содовый. Или на печальноизвестный "Титан". Которые эти угодья последние годы исправно уничтожают", - сообщил Борис Бабин, предположив, что в ходе расследования российские следователи могут прийти к неожиданным для себя выводам.