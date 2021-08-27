За весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в оккупированном Крыму, - ГУР МО

Кремль превращает Крымский полуостров на военную базу для контроля над Черным и Азовским морями, провокаций и угроз странам всего Причерноморья, в частности Украины и нашим натовским союзникам. За весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в оккупированном Крыму.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУР МО.

Он отметил, что угроза не только Украине, но и всей Европе, растет с каждым днем.

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"С начала оккупации полуострова Россия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму, превратив некогда курортное и цветущее место в милитаристическую крепость. Понятно, что именно это и было основной целью оккупации Крыма, ведь полуостров имеет очень выгодное геополитическое размещение, позволяет России иметь существенные преимущества и возможность влияния на страны причерноморского региона и "качать права" в самом Черном и Азовском морях. Кроме того, Москва использует полуостров и как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии", - отметил Буданов.

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Напомним, что для возвращения полуострова Украина инициировала международную площадку - Крымскую платформу, которая начала свою работу в Киеве накануне тридцатой годовщины Независимости Украины. Цель платформы - обсуждение путей деоккупации Крыма.