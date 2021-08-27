За весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в оккупированном Крыму, - ГУР МО
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУР МО.
Он отметил, что угроза не только Украине, но и всей Европе, растет с каждым днем.
"С начала оккупации полуострова Россия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму, превратив некогда курортное и цветущее место в милитаристическую крепость. Понятно, что именно это и было основной целью оккупации Крыма, ведь полуостров имеет очень выгодное геополитическое размещение, позволяет России иметь существенные преимущества и возможность влияния на страны причерноморского региона и "качать права" в самом Черном и Азовском морях. Кроме того, Москва использует полуостров и как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии", - отметил Буданов.
Напомним, что для возвращения полуострова Украина инициировала международную площадку - Крымскую платформу, которая начала свою работу в Киеве накануне тридцатой годовщины Независимости Украины. Цель платформы - обсуждение путей деоккупации Крыма.