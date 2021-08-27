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Пандемия COVID-19 продлится еще от двух до пяти лет, - главный санврач Кузин

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Пандемия COVID-19 продлится еще от двух до пяти лет, - главный санврач Кузин
Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что пандемия COVID-19 может длиться еще от двух до пяти лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санврач сообщил в интервью "BBC News Украина"

 "В этом году это точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины.

Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", - сказал он.

Также Кузин добавил, что маски будут оставаться еще достаточно долго. Возможно, до последних дней преодоления пандемии в мире.

"Маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", - отметил главный санврач.

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Напомним, в начале пандемии коронавируса эпидемиологи предполагали, что она продлится минимум 2 года, пока не будет создана вакцина. Однако, несмотря на повсеместную вакцинацию, коронавирус продолжает распространяться и мутирует.

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Топ комментарии

  • Dmytro Shevchenko
    Это обычное ОРВЗ. Как и грипп, это навсегда, и как и от гриппа прививки будут крайне малоэффективны, что уже доказано опытом полностью привитых стран где все равно продолжают болеть в тех же объемах что и в не привитых странах.
  • Михаил Бойко 08797364
    В Украине сложилась ситуация, когда руководители предприятий, различных бизнесовых организаций принуждают к вакцинации, именно принуждают. Ситуация такая, что либо ты делаешь вакцинацию-утилизацию, либо увольняйся. Законы о труде, права людей, Конституция Украины-всё перечёркнуто и выкинуто на мусорку... Народ, как стадо, идёт на "убой". И уже никто не говорит, что вакцины проходят третью стадию испытаний, что от этих новомодных вакцин очень много побочки, а весь народ в качестве испытуемых..., причём совершенно бесплатно, а вот за тесты-плати и как можно больше. Я думаю, что никого не заботит здоровье людей, тут речь только о деньгах.

    Что нам говорит Статья 28. Конституции

    Каждый имеет право на уважение его достоинства.

    Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию.

    Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

    А что говорят другие статьи Конституции?...

    Статья 21.Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы.

    Статья 22. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими.

    Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены.

    При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

    А у нас что??? Украину поделили на ЗОНЫ...

    Новомодные вакцины от "короны", паспорта вакцинации, тесты, маски. Без этих атрибутов ты никто и ничто, и даже хлеба не имеешь права купить-тебе его просто не продадут...
  • Dmytro Shevchenko
    И главное что находятся адепты барановируса которые все это еще и приветствуют. И я не про тез кто имеет с этого бабки и их платных ботов нагоняющих истерию, а про реальных дебилов которые хотят всех опустить до своего же уровня.
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