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Самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове и вернулся в Одессу, - СМИ

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Самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове и вернулся в Одессу, - СМИ
Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден уйти в Одессу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", утром президентский Airbus A319 приземлился в нашем аэропорту.

Сейчас в Одессе садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.

Напомним, Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных дню независимости Республики Молдова.

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Топ комментарии

  • Zemych
    Хай звиздует в Курортное, которое за Затокой.
    Оттуда на Кишинёв каждые 2 часа маршрутка идёт.
  • Igor Budnik b2adf589
    Его Майя нахер послала. Кому нужен этот зеленый, ссыкливый поц?
  • Rhodesian
    бедоносец... Майя, гони его, дурака, в три шеи!
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