Самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове и вернулся в Одессу, - СМИ

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден уйти в Одессу.