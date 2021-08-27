Самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове и вернулся в Одессу, - СМИ
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Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден уйти в Одессу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", утром президентский Airbus A319 приземлился в нашем аэропорту.
Сейчас в Одессе садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.
Напомним, Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных дню независимости Республики Молдова.