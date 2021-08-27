Ревакцинацию от COVID-19 планируют проводить через год, - Кузин

Министерство здравоохранения планирует проводить повторную вакцинацию от COVID-19 через год после прохождения полного курса вакцинации.

Об этом в интервью BBC Украина заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. ... Пока мы не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия - это ревакцинация через год", - подчеркнул он.

По словам Кузина, скорее всего в конце сентября будут новые данные об эффективности бустерной дозы, а стратегии о ревакцинации будут рассматриваться позже.

Также читайте: Локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре, - Кузин