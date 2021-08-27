Новости • Борьба с коронавирусом

Ревакцинацию от COVID-19 планируют проводить через год, - Кузин

5 70756
Ревакцинацию от COVID-19 планируют проводить через год, - Кузин
Министерство здравоохранения планирует проводить повторную вакцинацию от COVID-19 через год после прохождения полного курса вакцинации.

Об этом в интервью BBC Украина заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. ... Пока мы не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия - это ревакцинация через год", - подчеркнул он.

По словам Кузина, скорее всего в конце сентября будут новые данные об эффективности бустерной дозы, а стратегии о ревакцинации будут рассматриваться позже.

Также читайте: Локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре, - Кузин

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    а вот нихрена
    - у нас вата побежала первая вакцинироваться ломая ноги - халява!
    - это умные сомневаются - надо или не надо, а если переболел уже? - а какая вакцина лучше? - читают инфекционистов разных..
  • Volodymyr Krasnoholovets 4c852252
    Огляд нещодавньої наукової статті https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines?fbclid=IwAR2248Tx8JBwD_lXfz80zghPR9Ykh4D115q2IY4AY6yVIrkR0qRbvCcHHFo
    Препарати Pfizer, Moderna, Astrazeneca та Janssen - це НЕ ЩЕПЛЕННЯ, а комплексні агрегати наночастинок оксиду графену з різноманітними наноелементами, приєднаними до генетично модифікованих нуклеїнових кислот мРНК з клітин тварин або vero клітин та абортованих клітин плоду людини, як їх переглядали та описували.

    [Клітини Vero - це лінія клітин, які використовують в клітинних культурах. ... Оригінальна клітинна лінія отримала назву "Vero" після абревіатури від verda reno, що означає "зелена нирка".]
    Дослідження сурогатів Pfizer, Moderna, Astrazeneca та Janssen розкрило їхню високу токсичну дію на людський організм через вмість нано і мікрочасток низки металів (вісмут, титан, ванадій, залізо, неіржавіюча криця, мідь, кремній, алюміній, свинець, кадмій, оксид графену). Частинки неіржавіючої криці склеєні клеєм на основі карбону з вкрай токсичного оксиду графену і це дуже магніта речовина, яка спричиняє коагуляцію крові типу "Ефект Корони" та "Колосковий Білок", це спричиняє хемічне та радіаційне отруєння при наявності радіовипромінення від вишок мобільного зв'язку (особливо ця типово для препарату Janssen). Moderna має дуже токсичні наночастинки, зокрема свинцю та кадмію, які в організмі виступають в ролі квантових точок і є в вищій степені токсичними спричиняючи цитотоксикоз та геннний токсикоз. В препараті Pfizer на додачу до токсичних наночасток ще є паразити (чи всі вони мертві?) Trypanosoma cruzi розміром 50 мікрон, в водному розчині вони сприяють виникненню імунодефіциту AIDS (ВІЧ-інфекції). В препараті AstroZeneca, крім наночасток заліза, хрома, нікеля, неіржавіючої криці є молекули histidine, sucrose, поліетиленгліколь, етилен алкоголь (також присутні в препартах Pfizer i Moderna). Ін'єкція цих речовин має канцерогенну та генно-клітинно-токсичну дії.
    Крім того, автор статі вказує, що самий вірус COVID-19 ще й досі не виявлений в жодній лабораторії і що цей вірус навряд існує взагалі!
  • Akyla Sasori
    Долго смеялся Билл Гейтс над беднягой
    Труп укололи какой-то бадягой.🤣🤣
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости