Украинка Марьяна Шевчук выиграла второе золото для Украины на Паралимпиаде в Токио
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Спортсменка одержала уверенную победу в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 55 кг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ISPORT.
В первой попытке Шевчук подняла 125 килограммов, а вторую и третью ей не засчитали.
Напомним, Шевчук - победительница чемпионатов мира и Европы. На Паралимпиаде-2016 в Рио она заняла четвертое место.
Стоит отметить, что это вторая золотая медаль Украины на Паралимпийских играх. Ранее золото нашей команде принесла пловчиха Елизавета Мерешко.