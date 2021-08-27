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Украинка Марьяна Шевчук выиграла второе золото для Украины на Паралимпиаде в Токио

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Украинка Марьяна Шевчук выиграла второе золото для Украины на Паралимпиаде в Токио
Спортсменка одержала уверенную победу в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 55 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ISPORT.

В первой попытке Шевчук подняла 125 килограммов, а вторую и третью ей не засчитали.

Напомним, Шевчук - победительница чемпионатов мира и Европы. На Паралимпиаде-2016 в Рио она заняла четвертое место.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паралимпиада-2020: украинская пловчиха Мерешко установила мировой рекорд на дистанции 200 метров

Стоит отметить, что это вторая золотая медаль Украины на Паралимпийских играх. Ранее золото нашей команде принесла пловчиха Елизавета Мерешко.

Топ комментарии

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    (было на ЦЕНЗОРе, нет?)

    Украинские паралимпийцы побрезговали стоять рядом с убийцами-ворами из ПКР в Токио
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    Как сообщает российский пропагандон Димон Губерниев, после парада команд спортсмены из сборной Украины случайно оказались рядом с мельдонистами ПКР (экс-РФ) и решили поэтому уйти от агрессоров, сообщает Сhampion. Вот, что выплюнул Губерниев:

    "Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась у сборной Украины. А дальше началось... Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально приказал своим спортсменам идти! Мол, всем надо отдыхать, надо идти с церемонии. Что вы делаете, безумцы! Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с россиянами. Кто остановит этих маразматиков?".

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  • Чайка Київ
    НАШІ ЩИРІ ВІТАННЯ МАР'ЯНОЧЦІ !!!
    Українка Мар'яна Шевчук виграла друге золото для України на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 2719
  • Moshe Dayan
    на 14:05 есть еще одно золото. Украина на девятом месте.
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