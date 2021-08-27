Карательные меры в отношении невакцинированных применять не будут, - Кузин
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Привитым людям однозначно будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия.
Об этом в интервью BBC News Украина заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Для того, чтобы вводить любые карательные меры, надо убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации. То есть сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры.
Однако, я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры", - отметил он.
По словам Кузина, одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты, а результат приносить работодателю.
"То есть принцип вакцинируйся или тестируйся", - подчеркнул он.