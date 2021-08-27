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Карательные меры в отношении невакцинированных применять не будут, - Кузин

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Карательные меры в отношении невакцинированных применять не будут, - Кузин
Привитым людям однозначно будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы вводить любые карательные меры, надо убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации. То есть сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры.

Однако, я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры", - отметил он.

По словам Кузина, одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты, а результат приносить работодателю.

"То есть принцип вакцинируйся или тестируйся", - подчеркнул он.

Читайте: Ревакцинацию от COVID-19 планируют проводить через год, - Кузин

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Топ комментарии

  • Oleg Bakhtin
    Более жесткие меры - мне интересно а какие? Будут желтые звезди рисовать на одежде? Коды на руках выбивать? Было такое уже. Те кто так делал - плохо закончили.
  • HermitAlex
    І як "карательные меры" описані в Конституції України?
  • Oleg Bakhtin
    З.Ы.: Ага, вот такая "демократия". Тот же совок, только колбаса не по 2.20 а по 500.
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