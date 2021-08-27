В рамках визита Зеленского в США планируется подписание трех двусторонних документов, - Офис президента
Об этом шла речь во время встречи заместителя руководителя Офиса Президента Романа Машовца с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Офиса президента.
"Роман Машовец отметил практическую готовность проработки проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничеству в космической сфере. Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита президента Украины в США", - сказано в сообщении.
Сообщается, что были согласованы также другие вопросы содержательного наполнения визита.
По инициативе заместителя руководителя Офиса главы государства обсуждались пути повышения эффективности и возможного увеличения группы американских советников в сфере безопасности и обороны. Машовец отметил необходимость совещательной помощи, которую Украина получает от США, и предложил расширить сферы ее предоставления.
В свою очередь Стюарт выразила готовность к таким шагам и выдвинула предложения по их практической реализации.
Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития украинско-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности.