Убийство 6-летней девочки под Харьковом: подозреваемый 13-летний подросток на момент преступления был вменяем, - прокуратура
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
"Психиатрическая экспертиза показала, что подозреваемый был вменяемым и осознаёт свои действия и последствия от них", - сказал Чубенко.
По его словам, прокуратура подала ходатайство о продлении подозреваемому меры пресечения на 30 дней. Рассмотрение ходатайство назначено на 27 августа.
Как сообщалось, вечером 28 июля мать девочки обратилась в полицию и сообщила, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась. В тот же день, около полуночи, тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в заброшенном доме в пгт. Старый Салтов.
Полиция установила личность предполагаемого убийцы. По версии следствия, им оказался 13-летний сосед, с которым гуляла девочка.
Тело ребенка было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
29 июля Волчанский райсуд Харьковской области избрал подозреваемому меру пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.