Зеленский прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случая празднования 30-й годовщины независимости Молдовы

Президент Владимир Зеленский прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случаю празднования 30-й годовщины независимости Молдовы.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках рабочего визита глава Украинского государства проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове и вернулся в Одессу.

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