За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлено 262 новых случая, - Кличко
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"262 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 223 366", - сообщил Кличко.
Заболели 150 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 95 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет. А также 11 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 6 мальчиков от 1 до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом. А также 50 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за минувшие сутки 185 человек. В целом коронавирус преодолел 215 431 житель столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 46, в Деснянском - 37, и в Дарницком районе - 32 случая", - отметил Кличко.