Призывали к захвату власти в Украине и пытались дискредитировать "Крымскую платформу": СБУ разоблачила новую группу интернет-агентуры спецслужб РФ

Киберспециалисты СБУ предотвратили новые попытки спецслужб РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в южных регионах Украины. В Херсоне разоблачили еще одну группу вражеских интернет-агентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По заданию своих "кураторов" злоумышленники призывали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны. Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации "Крымской платформы", ее участников и результатов.

Для сокрытия противоправной деятельности агитаторы публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения".

За распространение деструктивного контента злоумышленники ежемесячно получали деньги через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Установлено, что в состав вражеской организации входило несколько местных жителей. Информацию для своих "публикаций" они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также с сайтов незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружена компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи органов безопасности сообщили одному из организаторов группы о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства в отношении подозреваемого направлены в суд.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.

Кроме того, по материалам СБУ осуждены двое вражеских интернет-агентов, которые выполняли задачи своих "кураторов" с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей.

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Через соцсети они призывали к изменению границ государственной границы, в том числе присоединение южных и восточных регионов нашей страны к РФ.

В ходе обысков по местам пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что распространяемые вражеской агентурой тексты содержали призывы к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Решением судов злоумышленники признаны виновными по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия СБУ по предупреждению и разоблачения попыток информационно-подрывной деятельности иностранных спецслужб против Украины продолжаются.