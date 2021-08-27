Призывали к захвату власти в Украине и пытались дискредитировать "Крымскую платформу": СБУ разоблачила новую группу интернет-агентуры спецслужб РФ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По заданию своих "кураторов" злоумышленники призывали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны. Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации "Крымской платформы", ее участников и результатов.
Для сокрытия противоправной деятельности агитаторы публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения".
За распространение деструктивного контента злоумышленники ежемесячно получали деньги через запрещенные в Украине электронные платежные системы.
Установлено, что в состав вражеской организации входило несколько местных жителей. Информацию для своих "публикаций" они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также с сайтов незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".
Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружена компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.
Следователи органов безопасности сообщили одному из организаторов группы о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства в отношении подозреваемого направлены в суд.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.
Кроме того, по материалам СБУ осуждены двое вражеских интернет-агентов, которые выполняли задачи своих "кураторов" с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей.
Через соцсети они призывали к изменению границ государственной границы, в том числе присоединение южных и восточных регионов нашей страны к РФ.
В ходе обысков по местам пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.
Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что распространяемые вражеской агентурой тексты содержали призывы к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины.
Решением судов злоумышленники признаны виновными по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия СБУ по предупреждению и разоблачения попыток информационно-подрывной деятельности иностранных спецслужб против Украины продолжаются.