В ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз COVID-вакцины, - иммунулог Лапий

В ближайшие два года (2022-2023 гг.) Украине может понадобиться около 72 млн доз вакцины от COVID-19.

Об этом заявил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсуждали, что на 2022-й и 2023 годы Украине всего нужно около 72 млн доз вакцины от COVID-19. Эта цифра определена весьма приблизительно", - сказал Лапий.

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Лапий отметил, что "это не значит, что мы их покупаем - это возможная потребность".

"Мы посчитали, что если до конца года мы охватим вакцинацией 50% населения, то для достижения 70% в 2022 году нужно будет еще вакцинировать 20% населения. Эта цифра будет учтена при планировании госбюджета и при возможных переговорах с производителями", - сказал он.

Лапий отметил, что если будет принято решение о рутинной вакцинации детей от 12 лет, то для этого может понадобиться около 3,5 млн доз вакцины.

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Он уточнил, что речь не идет только о вакцине Pfizer, в инструкции к которой предусмотрена возможность вакцинации детей от 12 лет. "Мы говорим о вакцине, в инструкции к которой предусмотрена возможность использования для детей", - сказал он.