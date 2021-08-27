Российские оккупанты проводят интенсивные учения боевиков на Донбассе, - ГУР МО

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОВ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение этой недели на полигонах ТОТ ДЛО противником проводились интенсивные мероприятия боевой подготовки, в частности: вождение боевых машин, в том числе с преодолением водных преград на штатной технике мотострелковых, гаубично- самоходных и танковых подразделений; огневая подготовка с боевой стрельбой артиллерийских и минометных подразделений и гранатометным расчетов", - сказано в сообщении.

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В то же время, по данным ГУР, продолжались командно-штабные учения оккупационных войск с привлечением мобилизационного резерва. Контроль мероприятий боевой подготовки и сборов с резервистами осуществляли комиссии командования 8 армии Южного военного округа ВС РФ