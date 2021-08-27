НАПК начало проверку деклараций 49 народных депутатов и 9 депутатов горсоветов

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку 68 деклараций публичных служащих, в том числе 49 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По должности НАПК проверяет декларации 49 народных депутатов. Среди них: Николай Тищенко, Александр Юрченко, Владимир Вятрович, Гео Лерос, Ирина Верещук, Александр Качура, Валентин Наливайченко, Жан Беленюк и другие.

По результатам анализа рисков в декларациях цифровыми инструментами начата проверка деклараций 11 чиновников. Среди них - судья Одесского окружного административного суда Екатерина Танцюра, председатель наблюдательного совета ЗАО "Укргидроэнерго" Валентин Гвоздий, а также другие.

На основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан, журналистов и правоохранителей НАПК проверит декларации семи человек. Среди них: заместитель главы Лубенского районного совета Полтавской области Александр Цыганенко, депутат Обуховского городского совета Киевской области Виктор Малышев и другие.

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