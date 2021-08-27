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"Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы

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"Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою молдавскую коллегу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова.

Свое поздравление он опубликовал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю госпожу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова. Независимость наших стран - это результат усилий многих поколений. Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах. Желаю дружественному народу Молдовы мира, согласия и процветания", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случая празднования 30-й годовщины независимости Молдовы

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случаю празднования 30-й годовщины независимости Молдовы.

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Топ комментарии

  • Роман с камнем
    "Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы - Цензор.НЕТ 2927
  • 5 копійок
    Він вирячив очі наче нічого і не було. Відморозок.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Яким боком Зєлєнскій, чи його предки до Незалежності України, а тим паче Молдови? Чи навіть Ізраїлю?
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