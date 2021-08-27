"Независимость наших стран - результат усилий многих поколений", - Зеленский поздравил Санду с 30-летием независимости Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою молдавскую коллегу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова.

Свое поздравление он опубликовал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю госпожу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова. Независимость наших стран - это результат усилий многих поколений. Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах. Желаю дружественному народу Молдовы мира, согласия и процветания", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случая празднования 30-й годовщины независимости Молдовы

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Кишинев для участия в торжествах по случаю празднования 30-й годовщины независимости Молдовы.