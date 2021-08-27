Новости

Марченко о курсе гривни к доллару: "Никаких всплесков и шоков не ожидается"

2 83233
Марченко о курсе гривни к доллару: "Никаких всплесков и шоков не ожидается"
Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает, что резких колебаний курса гривни к доллару в следующем году не будет. Шоков не прогнозируется.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина,  об этом он сообщил в комментарии одному из украинских телеканалов.

"Я хочу сказать, что предполагается стабильная курсовая динамика. Никаких всплесков и шоков не ожидается", - сказал он.

Марченко напомнил, что в трехлетней Бюджетной декларации зафиксированы потенциальные показатели бюджета на 2022-2024 годы.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную Раду Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Среди прочего документ содержит прогноз курса гривни к доллару в последующие годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За июнь заробитчане перевели в страну более миллиарда долларов, - Нацбанк

По прогнозу правительства, в 2021 году курс гривни к доллару "будет оставаться относительно стабильным - на уровне 28 гривен за доллар в среднем по году".

В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривен за доллар, в 2023 году - 28,8 гривен за доллар, в 2024 году - 29,2 гривен за доллар.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Привет
    Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
    - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
    Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

    На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
    - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
    - Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

    Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
    - Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
    - Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

    - Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
    - Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

    - Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
    - Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

    - Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

    - Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.(с)
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Когда зелевласть говорит "Шоков не прогнозируется" именно это настораживает больше всего.
  • Stepan Ivanoff
    Это прям конц эпохи бедности, какойто
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости