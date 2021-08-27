Марченко объяснил свое заявление о пенсиях: Необходимо создавать стимулы

Министр финансов Сергей Марченко объяснил заявление о том, что украинцам, которым сейчас до 40 лет, придется откладывать пенсионные средства самостоятельно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Люди иногда любят перекручивать то, чего не было сказано. Нужно понимать контекст. Я хочу пояснить, что я говорил о себе лично, что мне, как 40-летнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе, на пенсию рассчитывать не стоит. Она либо будет довольно низкой, или вообще мизерной. Это имелось в виду. Чтобы это изменить, я как 40-летний потенциальный пенсионер думаю, что сделать, чтобы были механизмы, которые позволят мне накопить себе на старость. Точно так же это может касаться любого - 40-летнего, 50-летнего или более молодых людей. Это вопрос создания стимулов для того, чтобы люди копили и откладывали средства, чтобы в будущем иметь пенсии", - отметил глава Минфина.

Марченко ответил на вопрос, не станут ли такие заявления стимулом для людей работать неофициально с "черной" зарплатой.

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"Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы это связывалось с неуплатой налогов или ЕСВ. У нас солидарная пенсионная система, и оплачивая ЕСВ, вы обеспечиваете оплату пенсий действующим пенсионерам. Сейчас размер ЕСВ достаточно незначительный по сравнению с тем, что было раньше. Его в 2015 году снизили в 2 раза. В результате дефицит Пенсионного фонда также вырос в два раза. И мы или будем искать деньги с других налогоплательщиков и закрывать эту дыру, но увеличивать налоговую нагрузку и увеличивать ЕСВ никто не планирует. Так что в этих условиях мы должны искать механизмы, чтобы стимулировать граждан самостоятельно откладывать на пенсию. Сейчас государство думает и отрабатывает конкретные законопроекты о механизме, который имел бы доверие граждан, чтобы они могли дополнительно откладывать деньги на свое пенсионное обеспечение.

Сейчас количество пенсионеров практически равно количеству работающих людей. Этот тренд не изменится в ближайшие 5-10 лет, идет старение населения, уменьшение количества людей, которые официально работают. Это проблема, и ее государство должно решать. Но она не должна решаться путем тенизации экономики. Наоборот, мы пытаемся мотивировать граждан показывать доходы", - добавил министр.

Напомним, ранее Марченко заявил, что гражданам Украины не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах.

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