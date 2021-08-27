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Украинцы - это наши люди, а Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей, - Лукашенко

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Украинцы - это наши люди, а Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей, - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО "Беларуськалий" заявил, что белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", - сообщили в пресс-службе Лукашенко в пятницу.

Там уточнили, что на церемонии запуска Петриковского ГОК присутствовал депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко, который снимает фильм о Беларуси.

"Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент", - заверил Лукашенко.

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Он отметил, что "Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей".

"Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", - сказал Лукашенко.

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Топ комментарии

  • Роман с камнем
    Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9483
  • Envoy
    Дебил . Извините , вырвалось .
  • Старый зольдат
    О штырит то как советского колхозника. А границу с этим чумным бараком надо закрывать и минировать, минировать, минировать. Густо густо.
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