Расчлененное тело женщины обнаружили в одной из квартир Подольского района Киева, - Нацполиция
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
Сегодня около в 11:40 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире своего родственника на проспекте Правды он обнаружил расчлененное тело женщины.
На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт, криминалистическая лаборатория и другие профильные службы.
Правоохранители осмотрели помещения, пообщались с заявителем и вероятными свидетелями, а также продолжают устанавливать обстоятельства преступления и личность женщины, фрагменты тела которой были обнаружены.
Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.