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Расчлененное тело женщины обнаружили в одной из квартир Подольского района Киева, - Нацполиция

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Расчлененное тело женщины обнаружили в одной из квартир Подольского района Киева, - Нацполиция
В одной из квартир на столичном подоле обнаружили расчлененное тело женщины. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Сегодня около в 11:40 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире своего родственника на проспекте Правды он обнаружил расчлененное тело женщины.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт, криминалистическая лаборатория и другие профильные службы.

Правоохранители осмотрели помещения, пообщались с заявителем и вероятными свидетелями, а также продолжают устанавливать обстоятельства преступления и личность женщины, фрагменты тела которой были обнаружены.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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Топ комментарии

  • A San
    Чувак нашел в реке опухшее тело разложенное ,потом год в мусарку бегал показания давал.
  • Apollo ee48865f
    Новини про розчленовані трупи не мають нічого спільного із психічними розладами, хіба що у вкрай малому проценті випадків, зазвичай так намагаються позбутись тіла і уникнути відповідальності. Расчлененное тело женщины обнаружили в квартире на столичном Подоле, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3444
  • Африкан_Свиридович
    Район, звичайно, Подільський, але це не Поділ... Так само, як Пріорка частково в Оболонському районі, але це не Оболонь!
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