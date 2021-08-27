Зеленский подписал закон о реструктуризации газовых долгов на 100 млрд грн

Президент Владимир Зеленский подписал закон №3508-д "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа", которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект №3508-д Рада приняла в целом 14 июля, 29 июля его подписал глава ВР Дмитрий Разумков.

Согласно информации на сайте парламента, 27 августа закон возвращен с подписью президента.

Закон определяет организационные и экономические меры, направленные на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа и распространяется на отношения по урегулированию задолженности за потребленный природный газ, услуги его распределения и транспортировки.

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В частности, законом предлагается:

- перенести расчетную дату урегулирования задолженности с 1 июля 2016 года на 1 июня 2021 года;

- разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени;

- верифицировать и урегулировать за счет госбюджета задолженность по разнице в тарифах на теплоэнергию, отопление, снабжение горячей воды и т.п., которая образовалась до или после 1 января 2016 года;

- приостановить производство и меры по принудительному взысканию задолженности, в том числе по договорам с "Нафтогазом" и операторами газораспределительных сетей.

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Верховная Рада на заседании 14 июля одобрила законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ, которые превышают 100 млрд грн.