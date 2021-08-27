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Украинский воин погиб в результате обстрела войсками РФ, - ОТГ "Схид"

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Украинский воин погиб в результате обстрела войсками РФ, - ОТГ "Схид"
Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела российско-оккупационными войсками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Схид", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 27 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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