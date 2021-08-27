Украинский воин погиб в результате обстрела войсками РФ, - ОТГ "Схид"

Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела российско-оккупационными войсками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Схид", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 27 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".



В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.



Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С киборгом Дмитрием Гудзиком простились во Львове. ФОТОрепортаж