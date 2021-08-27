Белорусская легкоатлетка Тимановская продала свою медаль за $21 тысячу, деньги пойдут спортсменам-оппозиционерам

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады после критики спортивных чиновников, продала на eBay свою серебряную медаль, полученную на Европейских играх 2019 года, за $21 тысячу.

Об этом сообщает белорусская организация "Фонд спортивной солидарности", объединяющая спортсменов, выступающих против Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ.

Медаль приобрел покупатель из США. Его имя не разглашается, известно лишь, что у него "очень солидная история сделок на eBay". Изначальная стоимость лота составляла 5 тыс. долларов.

Полученные деньги Тимановская направит в "Фонд спортивной солидарности".

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"Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что её купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая и мы направим её на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования", - прокомментировала сделку Тимановская.

Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

4 августа Тимановская прибыла в Польшу и получила возможность продолжить спортивную карьеру в этой стране.