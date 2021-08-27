Белорусская легкоатлетка Тимановская продала свою медаль за $21 тысячу, деньги пойдут спортсменам-оппозиционерам
Об этом сообщает белорусская организация "Фонд спортивной солидарности", объединяющая спортсменов, выступающих против Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ.
Медаль приобрел покупатель из США. Его имя не разглашается, известно лишь, что у него "очень солидная история сделок на eBay". Изначальная стоимость лота составляла 5 тыс. долларов.
Полученные деньги Тимановская направит в "Фонд спортивной солидарности".
"Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что её купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая и мы направим её на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования", - прокомментировала сделку Тимановская.
Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.
Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.
Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.
4 августа Тимановская прибыла в Польшу и получила возможность продолжить спортивную карьеру в этой стране.