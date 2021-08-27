Стерненко оспорил приговор суда по делу о похищении Щербича

Одесский активист Сергей Стерненко оспаривает в кассации решение суда, которым его приговорили к 3 годам лишения свободы с заменой на 1 год условно.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор Одесского апелляционного суда, которым мне дали 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно за 1 несуществующий патрон", - написал он.

Стерненко пояснил, что речь идет о деле о похищении Щербича.

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

31 мая Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 1 году лишения свободы условно. Вину Руслана Демчука этот же суд счел недоказанной.