Из Афганистана уже эвакуировали более 100 тыс. человек, еще 250 тыс. ожидают эвакуации
Об этом заявил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
При этом в Афганистане остается еще порядка 1 тыс. граждан США, отметил он.
По данным The New York Times, в Афганистане может быть не менее 250 тыс. человек, которые сотрудничали с правительством США и теперь имеют право на ускоренное получение американских виз.
Речь идет о переводчиках, советниках и других лицах, которые сотрудничали с правительством США или американскими организациями и сейчас, вероятно, хотят уехать из-за страха возмездия со стороны талибов, захвативших власть в стране, пишет газета. Издание подчеркивает, что точное количество таких людей неизвестно, так как американские чиновники отказываются сообщать, сколько таких людей осталось в стране.
Сейчас темпы эвакуации – около 20 тыс. человек в день. Этого недостаточно, чтобы вывезти всех желающих до 31 августа – крайнего срока, установленного президентом США Джо Байденом для того, чтобы завершить эвакуацию, пишет The New York Times.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 августа сказала, что США не смогут вывезти всех желающих покинуть Афганистан. "Невозможно эвакуировать всех афганцев – миллионы потенциально, которые хотят выехать из Афганистана", – сказала Псаки.