Украинский альпинист заблудился и получил травму в горах Турции, но его нашли

Вадим Заскало пошел в одиночный поход по горам Турции. Он потерялся и получил травму щиколотки.

Об этом пишет турецкое издание Sözcü, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украинский альпинист Вадим Заскалко отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе Адильджеваз. Заскалко потерялся и ранил щиколотку, пытаясь найти дорогу, после чего позвонил друзьям, чтобы сообщить об этом", - рассказывает издание.

На поиски украинца отправились подразделения жандармерии, управления по чрезвычайным ситуациям и других служб.

Читайте: Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава Львовской ОГА Козицкий

Связь с потерпевшим была потеряна, поскольку его телефон разрядился. Украинец самостоятельно добрался до ближайшей деревни, где смог зарядить телефон и сообщить друзьям о своем местонахождении. Ему помогли местные пастухи. Впоследствии спасатели доставили Заскалко в местную больницу. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.