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Стрельба на кладбище в Одесской области: подозреваемый в покушении на убийство пенсионеров задержан

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Стрельба на кладбище в Одесской области: подозреваемый в покушении на убийство пенсионеров задержан
В Одесской области задержан злоумышленник, который с товарищем в мае стрелял в пенсионеров на кладбище.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В мае 34-летний мужчина с 30-летним знакомым ранили из оружия супругов-пенсионеров, которые сделали им замечание по поводу распития на кладбище спиртных напитков. Младшего по возрасту правонарушителя полицейские разыскали в тот же день, а старшего объявили в розыск.

"Полицейские сообщили обоим мужчинам (беглецу заочно) о подозрении по ч.2 ст.15 и п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины и начали следственно-розыскные мероприятия. На след разыскиваемого фигуранта вышли местные оперативники. Схватили его по месту жительства знакомых. Сейчас мужчина ждет избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение", - рассказал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Олег Чукань.

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Топ комментарии

  • Артур Пирожков 0437828b
    Ни в коем случае не в защиту отморозков, стрелявших в стариков, но вот этот пункт:
    - "Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение"


    Насколько я понимаю, они не убили, а только ранили (и то не факт) пенсионеров, но речь уже зашла о возможном пожизненном заключении.

    И в то же время каким-то соскам, под кайфом или пьяным, которые машиной убивают шесть человек, никто и не заикнулся о пожизненном. И другим таким вот случаям.
  • Стопор
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