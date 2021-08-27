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Вакцина Moderna осталась в Украине только для второй дозы, - Минздрав

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Вакцина Moderna осталась в Украине только для второй дозы, - Минздрав
На национальном складе больше не осталось вакцины от коронавируса производства компании Moderna, есть лишь на региональных складах, и эти дозы предназначены для ревакцинации граждан, получивших первую прививку.

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос издания LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, по состоянию на 26 августа, на региональных и местных складах оставалось 805 652 дозы вакцины.

"Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тех, кто уже получил первую дозу вакцины", – сообщили в Минздраве.

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В сентябре поставок вакцины Moderna также не будет, уточнили в Минздраве. Так как 2 млн доз были поставлены в рамках программы COVAX, а не через госзакупки.

По состоянию на 24 августа на национальном и региональном складах находилось более 11 млн доз вакцин разных производителей:

- Pfizer – 37 440 доз на национальном складе, 523 798 доз на региональных и местных складах;
- AstraZeneca – 1 807 980 доз на национальном и 1 380 568 доз на региональных и местных складах;
- Sinovac – 2 700 560 доз на национальном и 3 808 082 дозы – на региональных и местных складах.

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25 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в Украине есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации. С начала кампании по иммунизации от коронавируса, по его данным, в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин.

Поставку еще 6,5 млн доз вакцин разных производителей ожидают в сентябре, уточнили в Минздраве.

Топ комментарии

  • rock-n-roll
    Надеюсь, меня вторая доза модерны дождётся 3 сентября...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6446

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  • BAG68100
    На ура. Надеюсь меня тоже дождется до 31 августа.
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