Бомбардировщик Су-24 разбился в РФ, пилоты катапультировались
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Под Пермью разбился бомбардировщик Су-24. Оба пилота катапультировались и выжили.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил информированый источник.
"Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники. Оба пилота катапультировались и выжили", - говорится в сообщении.
По его данным, самолет потерпел крушение в районе города Верещагино.
"Пилоты не пермские, они прилетели в регион на учения", - уточнил собеседник издания.