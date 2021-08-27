Новости

Бомбардировщик Су-24 разбился в РФ, пилоты катапультировались

19 599163
Бомбардировщик Су-24 разбился в РФ, пилоты катапультировались
Под Пермью разбился бомбардировщик Су-24. Оба пилота катапультировались и выжили.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил информированый источник.

"Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники. Оба пилота катапультировались и выжили", - говорится в сообщении.

По его данным, самолет потерпел крушение в районе города Верещагино.

"Пилоты не пермские, они прилетели в регион на учения", - уточнил собеседник издания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный: Путин - психически нездоровый человек

Топ комментарии

  • Kozak_Vasil
    Кучно пішли космольоти..
  • Алекс Мышкевич
    .

    нужно просто сидеть на берегу и
    смотреть как падают русские самолеты
    буддийская мудрость Бомбардировщик Су-24 разбился в РФ: Пилоты катапультировались - Цензор.НЕТ 7351

    .
  • Alex Best
    Очень жаль..... что выжили.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости