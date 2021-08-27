Движение в центре Киева перекроют для забега памяти погибших воинов

28 августа, в субботу на центральных улицах столицы состоится забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины". Из-за этого на маршруте бегунов будет ограничено движение автомобильного транспорта.