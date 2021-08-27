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Украинский воин погиб в результате российского обстрела возле Новомихайловки, - штаб ООС

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Украинский воин погиб в результате российского обстрела возле Новомихайловки, - штаб ООС
С начала суток, 27 августа, зафиксирован один обстрел со стороны российско-оккупационных войск. Один украинский воин погиб.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 27 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела возле Новомихайловки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 425

    ...
  • Тарапунька
    Вічна пам'ять герою....

    Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу біля Новомихайлівки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8378
  • Володимир Сливка
    А где слова ЗЕ о разрешении командирам подразделений на местах давать ответку из всего что считают нужным?Или слова ЗЕ это только лапша на уши народу.
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