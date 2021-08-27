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После паузы в полтора года Украина и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение

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После паузы в полтора года Украина и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение
"Укрзализныця" в рамках обновления международного железнодорожного сообщения Украины с 28 августа 2021 восстанавливает курсирование поезда Одесса - Кишинев (Республика Молдова).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныця".

Поезд № 642/641 будет курсировать ежедневно. Первый рейс в направлении Кишинева отправится 28 августа, в направлении Одессы - с 29 августа. Из Одессы поезд будет отправляться в 18:36, прибывать в Кишинев в 22:33. Отправление из Кишинева в 7:09, прибытие в Одессу в 10:55.

Пассажиропоток между Украиной и Молдовой в 2019 году превышал 90 тыс. 18 марта 2020 сообщения прекратилось из-за карантинных ограничений. И после 1,5-летней остановки по инициативе АО "Укрзализныця" и при поддержке Calea Ferata din Moldova достигнута договоренность возобновить сообщение Одесса - Кишинев.

Билеты на указанный поезд можно приобрести в кассах вокзалов АО "Укрзализныця" и "Железные дороги Молдовы".

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  • Only
    Застарілий КГБ-шний анекдот.
    Подівіться на Президента Молдови, і на Президента України!
    Так який народ розумніший?
  • Uzer Uzer
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