COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали почти 300 тыс. украинцев, - Федоров

Сейчас министерство цифровой трансформации работает над тем, чтобы сертификат можно было сгенерировать на портале "Дія".

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Были проблемы, с которыми сталкивались некоторые пользователи. Технология новая, и, конечно, возникали вопросы при считывании биометрии лица из-за плохого освещения, объектов на фоне, перегрузки реестров. Ряд проблем из-за того, что врач не внёс корректно информацию про 2 дозы", - отметил он.

Федоров также посоветовал всем, кто участвовал в бета-тестировании, удалить тестовую версию приложения и скачать обновленную - это позволит сгенерировать сертификат.

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"Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале Дія, используя другие виды электронной подписи", - добавил он.