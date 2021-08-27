COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали почти 300 тыс. украинцев, - Федоров
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Сейчас министерство цифровой трансформации работает над тем, чтобы сертификат можно было сгенерировать на портале "Дія".
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Были проблемы, с которыми сталкивались некоторые пользователи. Технология новая, и, конечно, возникали вопросы при считывании биометрии лица из-за плохого освещения, объектов на фоне, перегрузки реестров. Ряд проблем из-за того, что врач не внёс корректно информацию про 2 дозы", - отметил он.
Федоров также посоветовал всем, кто участвовал в бета-тестировании, удалить тестовую версию приложения и скачать обновленную - это позволит сгенерировать сертификат.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале Дія, используя другие виды электронной подписи", - добавил он.