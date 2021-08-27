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Вывешивание списков должников за коммунальные услуги - это нарушение закона, - Офис обмудсмена

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Вывешивание списков должников за коммунальные услуги - это нарушение закона, - Офис обмудсмена
Распространение поставщиками жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и балансодержателями домов списков должников с именами, адресами, номерами лицевых счетов и суммами задолженности нарушает действующее законодательство.

Об этом завили в Офисе омбудсмена, сообщает Цензор.НЕТ.

"Совокупность данных о номерах лицевых счетов, адресах, суммах задолженности должников в понимании Закона Украины "О защите персональных данных" являются персональными данными. ... размещение в свободном доступе такой информации является нарушением законодательства в сфере защиты персональных данных и влечет за собой административную ответственность", - сообщили в Офисе.

Как пояснили в Офисе, в соответствии со ст. 32 Конституции Украины никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

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Кроме того, согласно решению Конституционного суда, информацией о личной и семейной жизни лица являются любые сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. Такая информация является конфиденциальной и может быть распространена только с их согласия, кроме случаев, определенных законом.

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации.

    В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
    Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
    Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
    Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
    Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За: 19

    чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения, зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
  • Володимир Сливка
    Возвращаются старые времена когда списки должников висели на подездах.И знаете что меня тогда удивило в списках не было тех кто выживал на последние купоны а только средний класс которые скепя душей погашали долги.А тем кто тогда жил в достатке и был при власти вообще не платили и в списках их тоже небыло но в итоге им задолженость просто списали.
  • Виктор Ле
    У меня в доме должники - те кто сдают квартиры.
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