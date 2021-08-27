Вывешивание списков должников за коммунальные услуги - это нарушение закона, - Офис обмудсмена

Распространение поставщиками жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и балансодержателями домов списков должников с именами, адресами, номерами лицевых счетов и суммами задолженности нарушает действующее законодательство.

Об этом завили в Офисе омбудсмена, сообщает Цензор.НЕТ.

"Совокупность данных о номерах лицевых счетов, адресах, суммах задолженности должников в понимании Закона Украины "О защите персональных данных" являются персональными данными. ... размещение в свободном доступе такой информации является нарушением законодательства в сфере защиты персональных данных и влечет за собой административную ответственность", - сообщили в Офисе.

Как пояснили в Офисе, в соответствии со ст. 32 Конституции Украины никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

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Кроме того, согласно решению Конституционного суда, информацией о личной и семейной жизни лица являются любые сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. Такая информация является конфиденциальной и может быть распространена только с их согласия, кроме случаев, определенных законом.