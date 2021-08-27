В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана до конца года
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Ситуация в Афганистане после захвата талибов "остается неопределенной и может быстро развиваться", заявило 27 августа Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
По данным агентства, дополнительные 500 тысяч человек могут присоединиться к 2,2 миллиона афганцев, которые уже зарегистрированы как беженцы за рубежом - большинство находится в Пакистане и Иране.
Агентство приводит оценки, согласно которым только в этом году из-за конфликта 558 тысяч человек были перемещены внутри Афганистана. Почти все они - женщины и дети.
По оценкам, 500 тысяч новых беженцев в регионе "является наихудшим сценарием", сказала заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс на брифинге для журналистов в Женеве.
Клементс заявила, что несколько тысяч афганцев ежедневно въезжают в Иран, тогда как торговцы продолжают ехать туда и обратно из Афганистана в Пакистан.
"Хотя на данный момент мы не видели большого оттока афганцев, ситуация внутри Афганистана развивалась быстрее, чем кто-либо ожидал", - добавила она.
УВКБ ООН призывает все соседние страны держать свои границы открытыми для людей, которые ищут безопасности.
По словам Клементс, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди провел переговоры с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими донорами о финансовой поддержке плана агентства по предоставлению убежища и уходу за людьми, которые выехали из Афганистана.
Наджиба Вазедафост, генеральная директор Азиатско-Тихоокеанской сети беженцев, предупредила о "наступлении темноты" в Афганистане. Вазедафост сообщила журналистам, что люди звонят на телефон доверия по афганскому кризису, сообщая о казни, избиениях и притеснении средств массовой информации и радиостанций.
Она выразила особую обеспокоенность безопасностью женщин, процитировав их опасения "быть убитыми просто за то, что они женщины".
За последнее время было несколько сообщений о преступлениях и серьезных нарушениях прав человека со стороны талибов за время их стремительного наступления на правительственные силы с мая и после захвата Кабула и большей части Афганистана. В частности, в Совете ООН по правам человека ранее на этой неделе прозвучали заявления от источников, заслуживающих доверия, о внесудебных казнях, обысках, арестах и актах мести со стороны талибов, ограничения ими прав женщин и девушек.