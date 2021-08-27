Ассоциацию журналистов ликвидировали в Беларуси

Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Об этом сообщает Telegram-канал организации, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя Белорусской ассоциации журналистов об отказе в удовлетворении иска не должны считаться важными, а представитель ответчика "неправильно понимает закон".

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БАЖ действует с осени 1995 года. Она объединяет более 1 300 членов - сотрудников медийной сферы. БАЖ - влиятельная организация, признанная международным профессиональным сообществом.