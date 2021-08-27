За лето в России разбилось 10 самолетов и вертолетов, - Бутусов

Лето 2021 года стало катастрофическим для российской авиации. Причины этого - старая техника, слабый контроль и падение уровня подготовки специалистов.

Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ главный редактор издания Юрий Бутусов.

"Лето 2021 года в России стало рекордным по числу авиакатастроф - разбилось 10 самолетов и вертолетов, это больше, чем в любой другой стране мира, больше, чем во всех странах НАТО, вместе взятых. Погибли 52 человека", - указал он.

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Бутусов приводит список этих катастроф.

Су-24 - сегодня, 27.08, разбился в Пермском крае во время перелета в результате неисправности; МиГ-29СМТ - 23.08 сгорел на земле в Астраханской области после выполнения полетов в результате неисправности; МиГ-29СМТ - 18.08 разбился в Астраханской области в учебном полете в результате ошибки пилота, 1 человек погиб; Ил-112В - 17.08 разбился в Московской области в испытательном полете в результате неисправности, 3 человека погибли; Бе-200 - 14.08 разбился в Турции в результате ошибки пилота, 8 человек погибли; Ми-8 - 12.08 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 8 человек погибли; Су-35 - 31.07 разбился на Сахалине в результате ошибки пилота и руководителя полетов; Ан-28 - 16.07 разбился в Томской области в результате неисправности; Ан-26 - 6.07 разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 28 человек погибли; L-410 - 19.06 разбился в Кемерово в результате ошибки пилота, 4 человека погибли.

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"Эта серия катастроф демонстрирует очевидные системные проблемы российской авиации. Падение качества подготовки пилотов и технического персонала, причем особенно заметное в военной авиации, слабый технический контроль, широкое применение устаревшей авиатехники и технические проблемы новых самолетов", - подытожил журналист.