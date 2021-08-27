Евросоюз намерен ввести COVID-ограничения на поездки для невакцинированных граждан США и еще пяти стран
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.
Так, кроме США, речь идет об Израиле, Ливане, Северной Македонии, Косово и Черногории.
Окончательную силу такое решение ЕС должно приобрести уже в понедельник - 30 августа. Но если ни одно из государств-членов ЕС не заблокирует его.
Напомним, Совет ЕС 15 июля добавил Украину в список стран, с которыми государствам-членам Евросоюза рекомендуется постепенно снимать ограничения на "несущественные" путешествия, которые были связаны с пандемией COVID-19.
С тех пор подавляющее большинство стран ЕС отменили строгие запреты на въезд для украинских туристов. Однако некоторые страны оставили ограничения в виде требования вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.