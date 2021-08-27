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Евросоюз намерен ввести COVID-ограничения на поездки для невакцинированных граждан США и еще пяти стран

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Евросоюз намерен ввести COVID-ограничения на поездки для невакцинированных граждан США и еще пяти стран
Европейский Союз в пятницу, 27 августа запустил процесс возобновления коронавирусных ограничений (карантин, обязательные тесты) для невакцинированных граждан Соединенных Штатов Америки и еще пяти стран.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.

Так, кроме США, речь идет об Израиле, Ливане, Северной Македонии, Косово и Черногории.

Окончательную силу такое решение ЕС должно приобрести уже в понедельник - 30 августа. Но если ни одно из государств-членов ЕС не заблокирует его.

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Напомним, Совет ЕС 15 июля добавил Украину в список стран, с которыми государствам-членам Евросоюза рекомендуется постепенно снимать ограничения на "несущественные" путешествия, которые были связаны с пандемией COVID-19.

С тех пор подавляющее большинство стран ЕС отменили строгие запреты на въезд для украинских туристов. Однако некоторые страны оставили ограничения в виде требования вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.

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Топ комментарии

  • Mike Redford
    А что вакцинированные вирус не распространяют ? У них по исследованиям в 251 раз выше содежание вируса в организме в сравнении с невакцинированными .

    https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
  • Шрек Баблокат
    Дети в подвале играли в ковид -
    Дворник чипирован был и привит.
    Стал он пугливым и ссытся порой:
    Скоро ведь срок для прививки второй.
  • Dmytro Shevchenko
    Напомню, Израиль самая привитая страна в мире. Это на заметку тем ковид ботам которые тут поют песни про то что всем надо привиться что бы снялись ковид ограничения.
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