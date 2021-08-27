Член ВСП Маловацкий утверждает, что вовремя внес в декларацию $230 тыс.

Алексей Маловацкий считает, что против него в СМИ развернули кампанию по дискредитации.

Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом Маловацкий отреагировал на публикацию издания "Про суд".

"В декларации за 2016 год окончательно задекларирована вся сумма денежных средств, содержит 230 000 тыс., которые "незадекларированные" в болезненном воображении "ньюс создателей"", - написал он.

В другой публикации он ответил на обвинения в самовольном строительстве загородного дома.

""Не так" получено разрешение на строительство? Но получено и зарегистрировано. Без решения судов, без незаконного строительства и т.д. Предположения о штрафах равны предположению о полетах на Марс, вроде бы возможны, но пока фантастика", - утверждает член ВСП.

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По мнению Маловацкого, против него развернули дискредитационную кампанию в СМИ. "Я, например, вижу огромную судебную перспективу относительно "ньюс создателей" и, даже больше, относительно выбранного пути судебной реформы", - написал он.