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Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 170

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Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 170
В результате случившейся накануне атаки двух террористов-смертников в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 170 человек.

Об этом заявил представитель министерства здравоохранения Афганистана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS news.

Он отметил, что подавляющее большинство жертв - афганцы.

Из 13 погибших американских военнослужащих 10 были морскими пехотинцами, еще одним убитым американцем был моряк. Еще 18 американских военнослужащих получили в результате нападения ранения.

Тем временем аэропорт Кабула восстановил эвакуационные полеты.

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Военных предупреждают, что на аэропорт могут осуществить новые атаки, и что их риск возрастает на фоне стремления вывезти из страны сотни американцев и афганцев.

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Топ комментарии

  • Укровенгр
    Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 170 - Цензор.НЕТ 3099
  • Beer Bear
    потому что есть шанс получить статус беженца.и нах тот Афганистан?
  • Eugeniusz 1
    250тыс обезьян готовы бежать куда передом стоят лишь бы не стать и не вломить 60тыс талибам!
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