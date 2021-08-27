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Украинские спортсмены за пятницу взяли на Паралимпиаде 13 медалей

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Украинские спортсмены за пятницу взяли на Паралимпиаде 13 медалей
Сегодня спортсмены завоевали 2 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Так, золото 27 августа завоевали Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг, до 54 кг) и Анна Стеценко (плавание, 400 метров, вольный стиль).

Всего за 3 дня соревнований в копилке у сборной Украины - 22 награды: 3 золотых медали, 13 серебряных и 6 бронзовых.

В медальном зачете Украина занимает четвертое место.

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Национальная паралимпийская сборная Украины выступает в Токио в 15-ти из 22-х видов спорта. Это - бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканоэ, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо и фехтование на колясках.

XVI летние Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Величезна шана та повага цим людям!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ДЯКУЄМО !!! ПОВАГА, ШАНА І ГОРДІСТЬ за ВАС !!!
    Украинские спортсмены за пятницу взяли на Паралимпиаде 13 медалей - Цензор.НЕТ 2825

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  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вот настоящие бойцы и спортсмены а не те танцоры без яиц, ноющие что не те базы и не те тренеры...
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