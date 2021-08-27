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Девочек учат не давать сдачи: в школьные библиотеки закупят книги о "традиционных ценностях"

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Девочек учат не давать сдачи: в школьные библиотеки закупят книги о "традиционных ценностях"
Книга Марины Ланги "Чтобы в 16 не было поздно" учит девочек "проявлять целомудрие" и "никогда не давать сдачи". 459 экземпляров книги закупят за государственные средства для школьных библиотек.

Издание есть в перечне предназначенных для закупки книг, опубликованных Украинским институтом Книги, сообщает Цензор.НЕТ.

Над составлением списка работали три экспертных совета. После этого ее утвердило приказом Министерство культуры и информационной политики.

Согласно описанию, книга рассказывает о том, как правильно помочь ребенку прожить каждый год своей жизни.

Скриншоты книги опубликованы в соцсетях. Автор утверждает, что "девочки уже рождаются с женскими качествами", а "мальчикам ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства".

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Девочек учат не давать сдачи: в школьные библиотеки закупят книги о традиционных ценностях 01

Девочкам советуют "проявлять естественное": умение заботиться, умиротворение, целомудрие, способность вдохновлять. А мальчикам — "проявлять и оттачивать" целеустремленность, ответственность и способность защищать, щедрость и аскетизм.

"Никогда не учите девочку давать сдачи! Даже самый слабый мальчик будет сильнее ее. Драться – у него в крови, ударит даже слабак... В будущем это приведет к бытовому насилию. Эти 150 сантиметров в юбке по привычке будут бросаться на мужчин..." - утверждает автор Марина Ланге.

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Девочек учат не давать сдачи: в школьные библиотеки закупят книги о традиционных ценностях 02

Эксперт по гендерной политике и специалист по коммуникациям Украинского женского фонда Николай Ябченко отозвался о книге так: "Сначала человек без образования психолога и педагога становится психологом в лицее. Затем пишет книгу. А затем на средства налогоплательщиков это попадает в библиотеки".

Ранее автор книги "Чтобы в 16 не было поздно" Марина Ланге писала в Facebook, что она - "за счастливую семью", и это - все ее ценности, с которыми она живет.

"Я так живу каждый день. В молитве, здоровых отношениях и в движении к цели. Я не буду переубеждать никого, кто верит в ранний секс, в более чем два пола или теорию Дарвина", - написала автор.

Топ комментарии

  • Ольга Жмудовська
    дякую. Виродок - це мабуть я? Добре, що тато навчив мене давати здачі таким мудакам як ти
  • Vedana
    Дурепа.
    Дівчина / жінка повинна вміти постояти за себе.
    Це не означає обов*язково бити комусь морду (перепрошую). Є вербальне, психологічне, емоційне насильство.
    Таких, хто бажає вилізти на голову і звісити ноги, на жаль, вистачає. І треба і вміти, і знати, і не боятися відповісти. Я вчуся до цих пір. Подружка примушувала фактично і просила, бо - важко.
    Мою дитину постійно ображала інша дівчинка в садочку. Вихователька мусила розмовляти з її мамою. Після того, як та взяла і ще порвала розмальовку моєї малої, ті батьки купили нову.
    Коли мала вдома плакала, жалілася на ту дитину і не хотіла вранці йти в садочок, я їй казала: дай здачі. Вона тендітна в мене, сором*язлива і завжди відповідала: ні, мам.
    І от якогось разу приходжу з роботи (чоловік її вже забрав), мала сяє: мама, я дала здачі.
    Та дитина від несповіданки (бо вона довго мою зачіпала) розревілася, хоча мала сказала, що копнула її легенько по нозі. Після того - жодного разу та дівчинка її не ображала, вони подружилися і ми потім з її батьками та іншими файно погуляли на випуску в садочку.

    Я давала здачі і в садочку, і в школі. Інакше б заклювали.
  • jklpqrs
    сначала клоун становится президентом, затем дуры становятся психологами. Это же белая горячка. Была зеленая, стала белая. Но все-равно горячка.
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