Мужчине, подозреваемому в убийстве и расчленении своей жены, сообщили о подозрении, - полиция Киева

27 августа в полицию Киева обратился местный житель. Мужчина обнаружил в квартире своего родственника, расположенной в доме на проспекте Правды, фрагменты тела женщины. По вызову выезжали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, криминалистическая лаборатория, кинолог и судебно-медицинский эксперт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Начальник столичной полиции Иван Выговский сообщил, что во время неотложного обыска следователи обнаружили фрагменты тела 40-летней уроженки Черкасской области. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен ее 35-летний муж. Между супругами постоянно возникали ссоры. Во время очередного выяснения отношений мужчина схватил нож и нанес им около 15 ударов в живот и грудь жены. После этого злоумышленник расчленил ее тело и положил фрагменты в морозильную камеру. Еще около недели фигурант жил в этой квартире, но впоследствии уехал в город Черкассы.

"По нашему ориентированию правоохранители Черкасской области меньше чем за три часасзадержали подозреваемого. После побега он находился в доме убитой им женщины и пытался совершить самоубийство, но полицейские этому помешали", - отметил начальник полиции Киева.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с Подольской окружной прокуратурой города Киева следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расчлененное тело женщины обнаружили в одной из квартир Подольского района Киева, - Нацполиция





