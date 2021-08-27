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Мужчине, подозреваемому в убийстве и расчленении своей жены, сообщили о подозрении, - полиция Киева

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27 августа в полицию Киева обратился местный житель. Мужчина обнаружил в квартире своего родственника, расположенной в доме на проспекте Правды, фрагменты тела женщины. По вызову выезжали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, криминалистическая лаборатория, кинолог и судебно-медицинский эксперт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Начальник столичной полиции Иван Выговский сообщил, что во время неотложного обыска следователи обнаружили фрагменты тела 40-летней уроженки Черкасской области. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен ее 35-летний муж. Между супругами постоянно возникали ссоры. Во время очередного выяснения отношений мужчина схватил нож и нанес им около 15 ударов в живот и грудь жены. После этого злоумышленник расчленил ее тело и положил фрагменты в морозильную камеру. Еще около недели фигурант жил в этой квартире, но впоследствии уехал в город Черкассы. 

"По нашему ориентированию правоохранители Черкасской области меньше чем за три часасзадержали подозреваемого. После побега он находился в доме убитой им женщины и пытался совершить самоубийство, но полицейские этому помешали", - отметил начальник полиции Киева.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с Подольской окружной прокуратурой города Киева следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расчлененное тело женщины обнаружили в одной из квартир Подольского района Киева, - Нацполиция

Мужчине, подозреваемому в убийстве и расчленении своей жены, сообщили о подозрении, - полиция Киева 01
Мужчине, подозреваемому в убийстве и расчленении своей жены, сообщили о подозрении, - полиция Киева 02
Мужчине, подозреваемому в убийстве и расчленении своей жены, сообщили о подозрении, - полиция Киева 03

Топ комментарии

  • Ла-ла-ла-ла
    Мабуть його дружина не читала тої мудрої книги, що вчить не провокувати хлопчиків.
  • Игорь Билык
    Он пытался совершить самоубийство....ага ага, если бы сожалел и не мог с этим жить, то давно вздернулся, времени с момента убийства прошло то огого. А так обычная игра на публику от шизофреника и дегенерата.
  • Игорь Билык
    Ты главного не учел. Как бы баба не доводила НОРМАЛЬНОГО человека, она не получила бы 15 ножевых, а максимум ляща. И тем более нормальный человек не пилял бы ее аки кролика и не разсовывал по морозильнику. Что бы там нибыло, какой бы конфликт не был, это больной человек и его место пожизненно в тюрьме. Или в дурке.
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