Новости

В горсовете Харькова проходят обыски, - прокуратура

4 63224
В горсовете Харькова проходят обыски, - прокуратура
Правоохранители пришли с обысками в здание Харьковского городского совета. Обыски проводятся в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Речь идет о возможном завышении цен и присвоении бюджетных средств при выполнении работ по ремонту частными ФОПами и фирмами подъездов в многоквартирных домах на территории Харькова", - рассказал он.

Чубенко отметил, что заказчиком ремонтных работ было коммунальное предприятие "Жилкомсервис".

"Проводятся обыски и выемка документов. Ведется следствие, продолжается сбор и изучение доказательной базы", - добавил представитель прокуратуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновники Харьковского горсовета украли предназначенные для продуктов в детсады 5 млн грн, - правоохранители. ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Дилетант Дилетантов
    а вот это копанули под основного кандидата на пост городского головы - Терехова!
  • marusia klimova
    Ваня, пока что истерики только от зебила с зельонкой в сторону Порошенко. А куда зебельман уйдьот через 8лет? Из жизни? Хотя да, наркоши долго не живут.
  • Дилетант Дилетантов
    а что здесь приятного?
    допа получает дополнительные шансы
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости