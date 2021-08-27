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В Афганистане находятся 230 граждан Украины, - посол Серватюк

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В Афганистане находятся 230 граждан Украины, - посол Серватюк
На территории Афганистана еще находятся более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками. Накануне Украина уже вывезла более 250 украинцев, членов их семей и иностранцев.

Об этом сообщил посол Украины в Таджикистане и Афганистане Василий Серватюк в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, две женщины, которые сейчас находятся в Афганистане, являются этническими украинками. Они вышли замуж и проживали в Афганистане на постоянной основе. Остальные граждане являются этническими афганцами, которые имеют в Украине родственников и в силу различных причин в настоящее время находятся на афганской территории.

Сейчас, по словам посла, Украина уже вывезла из Афганистана более 250 своих граждан. Большинство из них доставили тремя эвакуационными рейсами из Киева. Еще 20 граждан (у одного еще было двое родственников) эвакуированы международными партнерами Украины.

Дипломат отметил, что сейчас граждане Украины и члены их семей в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк

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Топ комментарии

  • belge
    Шо-то их там с каждым днём всё больше становится. В Афганистане находится 230 граждан Украины, - посол Серватюк - Цензор.НЕТ 5153
  • Стрелок
    вы их оттуда вывозите или наоборот - завозите?
    в среду было 90
  • Владимир Ермоленко
    250 афганців-це родичі Найемов?Може хватить з нас і цих двох.
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