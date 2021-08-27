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Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба

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Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба
Украина не планирует завершать эвакуацию после того, как иностранные войска покинут Афганистан. Впрочем, после 31 августа касаемо вывода людей придется договариваться с "Талибаном".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил  эфире "Украина 24".

"Сейчас работает военная часть аэропорта Кабула. Но и военный аэропорт должен закрыться, талибы дали дедлайн до 31 августа", - отметил Кулеба.

По словам главы МИД, эвакуация будет продолжаться, однако касаемо нее придется договариваться непосредственно с представителями радикального движения "Талибан".

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