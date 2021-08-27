Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после выхода иностранных войск, - Кулеба

Украина не планирует завершать эвакуацию после того, как иностранные войска покинут Афганистан. Впрочем, после 31 августа касаемо вывода людей придется договариваться с "Талибаном".