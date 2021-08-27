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Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула

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Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула
Подразделения движения "Талибан" в пятницу начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта.

Об этом сообщают из Кабула индийские журналисты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, талибы вошли на территорию военного сектора аэропорта.

Не исключено, что полностью контроль над аэропортом талибы установят уже в субботу.

До завершения миссии по эвакуации 31 августа контроль над аэропортом Кабула должны обеспечивать вооруженные силы США и их союзников.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея


    Вал Мишель

    Группа RT волшебным образом очутилась в Кабуле за час до взрыва и всё сняла с наилучшего ракурса. Как и на Донбассе.
    Это журналистская удача или высочайший профессионализм?
  • Прощай немытая раССея
    Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула - Цензор.НЕТ 8004
  • Green sheet
    Люблю мак есть прямо из колотушек. Ето тебе не магазинная засушенная безвкусная пыль, которую в пирожки размочить и размолоть нельзя не то что в сыром виде. Из-за наркоманов скоро молоко и хлеб запретят, если те найдут как его колоть в вену. Пускай кто хочет тот колется, быстрее сдохнет и не будет мешать другим.
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