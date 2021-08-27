Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула
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Подразделения движения "Талибан" в пятницу начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта.
Об этом сообщают из Кабула индийские журналисты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности, талибы вошли на территорию военного сектора аэропорта.
Не исключено, что полностью контроль над аэропортом талибы установят уже в субботу.
До завершения миссии по эвакуации 31 августа контроль над аэропортом Кабула должны обеспечивать вооруженные силы США и их союзников.