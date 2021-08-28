Новости

Американские полицейские судятся с Трампом из-за штурма Капитолия

4 47220
Американские полицейские судятся с Трампом из-за штурма Капитолия
Иск подали семеро полицейских, охранявших здание Капитолия 6 января 2021 года. Они считают, что именно Трамп отвечает за то, что протестующие пошли на штурм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Кроме Трампа, ответчиками по этому иску является республиканец Роджер Стоун и еще несколько политиков.

Полицейские утверждают, что пострадали во время штурма от слезоточивого газа и оскорблений.

В иске они обвиняют американских политиков в "провоцировании, поддержке и участии" в событиях 6 января, а также попытке использовать "силу, запугивание и угрозы", чтобы помешать утверждению результатов голосования на президентских выборах в США.

Также читайте: Первый приговор по делу о штурме Капитолия: сторонник Трампа проведет в тюрьме 8 месяцев

Это не первый иск, поданный полицейскими против Трампа из-за штурма Капитолия. Двое правоохранителей уже требуют от бывшего президента компенсации ущерба за полученные ранения в сумме 75 тыс. долларов.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • The Fifth Third
    Чому ж не подають в суд на блм, яке поліцейських чморило весь 2020 рік ?
  • Сергій Пасічний
    это те, которые спокойно пропустили "штурмующих" внутрь?
  • Yman Yman
    оставь уже палец Трампыни в покое, скрепушок
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости