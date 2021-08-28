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Белый Дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена, несмотря на кризис в Афганистане

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Белый Дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена, несмотря на кризис в Афганистане
На фоне кризиса в Афганистане встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского все же состоится, что подтвердили в Белом доме.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

"На следующей неделе президент Джо Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме", - подчеркнула Псаки.

По ее словам, будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Также будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ, основанных на общих демократических ценностях.

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Топ комментарии

  • Igor Butenko 2bccf522
    От чем хороши руские штирлицы - их всегда видно по будёновке и парашюту, волочащемуся за спиной.
  • Vladimir Longer
    Странные и бесстрашные они люди)
    Сколько уже катаклизмов происходило в местах, в которых побывал наш гарант, а они все равно не побоялись)
  • Rhodesian
    Белый Дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена, несмотря на кризис в Афганистане - Цензор.НЕТ 6009
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