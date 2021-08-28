Белый Дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена, несмотря на кризис в Афганистане
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На фоне кризиса в Афганистане встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского все же состоится, что подтвердили в Белом доме.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
"На следующей неделе президент Джо Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме", - подчеркнула Псаки.
По ее словам, будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Также будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ, основанных на общих демократических ценностях.