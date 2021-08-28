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Байден выделил Украине $60 млн на оборонные нужды

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Байден выделил Украине $60 млн на оборонные нужды
Президент США Джо Байден распорядился выделить помощь Украине в размере 60 млн долларов. Средства будут выделены за счет средств Пентагона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В меморандуме, подписанном президентом США 27 августа говорится, что США выделяет 60 млн долларов Украине на оборону.

"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки властью, я делегирую Государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 миллионов долларов США на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в меморандуме.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Благодаря Байдену талибы значительно улучшили свои подразделения американским оружием. Я помню, Обама очень волновался, что в Украине оружие попадет «в чужие руки» или его заберет противник и т. д.
  • EUkozak
    Сумма выглядитк ак издевательство...
  • Микола Трибутько
    Афгану по 300 млн долларов в день давали, если мне память не изменяет)) Афгану...по 300 млн долларов... в день КАРЛ!!!
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